VIDEO: De 68 goals van het EK vrouwenvoetbal op een rijtje



Foto: © photonews Liefst 68 goals werden er gemaakt op het EK. Vijf daarvan door topschutter Jodie Taylor, heel wat door de Oranje Leeuwinnen. Ook de Red Flames maakten er drie, een overzicht van alle goals kan je hier vinden. Van de Sanden opende in Utrecht de debatten, Miedema zorgde in Enschede voor het orgelpunt. Tussendoor werden tussen 16 juli en 6 augustus nog 66 doelpunten gescoord. De Flames maakten er drie (Van Gorp, Cayman en Wullaert), maar kregen er ook drie tegen (Troelsgaard, Spitse en Martens). Veel doelpunten waren mooi te noemen, een aantal anderen ongelukkig. Het volledige overzicht kan je hier alvast vinden.

