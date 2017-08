Essevee toont ambities: "Op termijn naar Super League" Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck Zulte Waregem barst van de ambities, niet enkel bij de mannen. Ook het vrouwenteam wil op termijn naar het allerhoogste, al mogen daarbij geen stappen worden overgeslagen. Met Anne-Lore Scherrens en Elke Geeraert komen er twee topspeelsters over van Club Brugge, terwijl bij RSC Anderlecht Allison Verhoeven en Ulrike Declerck werden gehaald. De kick-off is voorzien op 15 augustus, maar de ambities zijn nu al duidelijk. Na een seizoen in de middenmoot willen ze onder nieuwe coach Raymond Loose hoger mikken. "Wij bouwen geleidelijk aan een ploeg om op termijn naar de Super League te gaan. Dit is het driejarenplan van onze nieuwe coach Raymond Loose dat we hebben uitgestippeld", aldus Luc Declercq, sportief coördinator bij de club.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.