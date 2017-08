Anderlecht onderuit tegen Atlético Madrid Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Louis Evrard De vrouwen van Anderlecht gaan internationaal in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ze willen zich dan ook in de allerbeste omstandigheden voorbereiden op het nieuwe seizoen. Met een toernooi in Madrid. Van maandag tot woensdag wordt de stage in Spanje afgesloten met drie pittige wedstrijden tegen Atlético Madrid, Sevilla en Montpellier. Geopend werd op 14 augustus om 13 uur tegen Atlético Madrid, een erg sterke tegenstander en een topclub in de Spaanse competitie. Uiteindelijk werd het 3-0 voor de thuisploeg. Dinsdag staat een match tegen Sevilla op het programma (13 uur). Op woensdag 16 augustus staat het duel tegen Montpellier, het team van Janice Cayman, op het programma (11 uur).

