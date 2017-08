"Mannen kunnen op dat gebied nog iets leren van de vrouwen"

"Ze hebben ook een soort van aaibaarheidsfactor", klinkt het bij Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "En die mogen ze niet verliezen."

"Want dat is het grote verschil met de mannen. Zelfs bij jonkies in het mannenvoetbal heb je het gevoel dat ze een aura over hen heen hebben. De mannenploeg zou nog iets kunnen leren van de Leeuwinnen wat dat betreft."

Toch beseffen ze ook in Nederland dat er nog veel werk is. De Eredivisie begint binnenkort met negen teams, dat is nog steeds te weinig voor een compleet volwaardige competitie klinkt het.