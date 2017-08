Op dit uur mag het wat meer zijn: de knapste speelsters van het EK vrouwenvoetbal

Wie uiteindelijk de knapste is? Dat is bijzonder moeilijk om een oordeel over te vellen, want er waren bijzonder veel pareltjes bij.

Misschien dat jullie wel een keuze kunnen maken? Of misschien zagen jullie nog speelsters die we de komende dagen of weken even kunnen voorstellen? Laat het maar weten in de reacties ...

Stine Larsen, Denemarken

ER I KLAR DANMARK? For det er vi 👊🏻🇩🇰 #tidtilatsparke R.. #todayistheday #europeanchampionship #2045 #danmarkvsbelgien #kvindelandsholdet #endelafnogetstørre #em2017 Een bericht gedeeld door Stine Larsen (@larsenstine) op 16 Jul 2017 om 2:52 PDT

Elin Metta Jensen, IJsland:

Messy hurr Een bericht gedeeld door Elín Metta Jensen (@elinmettaj) op 15 Mrt 2017 om 2:57 PDT

Lieke Martens, Nederland:

Nu in de winkel @heldenmagazine 📸 Een bericht gedeeld door Lieke Martens (@liekss) op 9 Aug 2017 om 8:04 PDT

Alexia Putellas, Spanje:

Tic tac... 14 días ⏳⚽️ #WEURO17 Een bericht gedeeld door Alexia Putellas (@alexiaps94) op 5 Jul 2017 om 11:55 PDT

Daniëlle Van De Donk, Nederland:

Play with heart 🇳🇱 #teamnike #oranjeleeuwinnen Een bericht gedeeld door Daniëlle van de Donk (@daniellevddonk) op 1 Aug 2017 om 7:11 PDT

Tabea Kemme, Duitsland: