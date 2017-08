Anderlecht pakt uit met knappe overwinning tegen Valencia Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Christophe Evrard De vrouwen van Anderlecht gaan internationaal in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ze willen zich dan ook in de allerbeste omstandigheden voorbereiden op het nieuwe seizoen. Met een toernooi in Madrid. Na een 3-0 nederlaag tegen Atlético Madrid, heeft Anderlecht zich tegen Valencia helemaal weten te herpakken. Het werd deze keer een 3-0 zege voor paars-wit, met dank aan Ella Van Kerkhoven en twee keer Katya Gokhman. Op woensdag 16 augustus staat het duel tegen Montpellier, het team van Janice Cayman, op het programma om 11 uur. Montpellier won zijn twee eerste duels met grote overmacht.

