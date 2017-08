Genk Ladies oefenden tegen PSV - inclusief minuut stilte voor Barcelona Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © ladiesgenk/davyrietbergen De KRC Genk Ladies kwamen opnieuw in actie in een oefenpot, deze keer tegen PSV Eindhoven. En het werd een interessant treffen, zonder overwinning evenwel. Genk en PSV hielden het uiteindelijk namelijk op een 1-1 gelijkspel. De Nederlanders kwamen op voorsprong, maar nog voor de rust maakte Vanmechelen gelijk. In de tweede helft toonden de Limburgers zich iets sterker, maar een winning goal maken lukte niet meer voor de club. PSV oefent volgende week ook nog tegen Anderlecht, de competitie begint begin september voor de Genk Ladies.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.