Heist wint in voorbereiding en heeft extra oefenpot te strikken door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck De Ladies van Heist kwamen op zaterdag ook in actie in voorbereiding op hun wedstrijden in de Super League. Het leverde een overwinning op tegen Massenhoven. Heist wilde met nog twee weken op de teller een mooie prestatie neerzetten tegen Massenhoven, want de Super League komt er snel aan. Dat moest het wel doen met veldspeelster Luna Maes in doel, want door blessures en onbeschikbaarheden was geen van de drie doelvrouwen beschikbaar. Dolle minuut Op het kwartier kon Charlotte Van Bavel een corner van Maren van de Goor binnenwerken, op het halfuur werd er aan elke kant een keer gescoord in een dolle minuut. Linde Janssens zorgde voor het winnende doelpunt. Dinsdag spelen de vrouwen van Heist een bijkomende oefenpot, op bezoek bij Barendrecht. De aftrap in Nederland is om 20.30 uur voorzien.

