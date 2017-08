Vrouwen Standard beginnen goed aan CL-campagne Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Robert Absolonne Een goede start voor de vrouwen van Standard in de voorrondes van de Champions League. Een overwinning tegen de thuisploeg werd gevraagd en verkregen. Al ging het niet helemaal vlotjes. De vrouwen van Standard hadden flink wat problemen met hun vlucht om in Estland te raken en konden daardoor met een iets minder goede voorbereiding aan het toernooi beginnen. Doordrukken na de pauze In Parnu stond een duel tegen de thuisploeg op het programma. De Estse kampioen kreeg in de eerste helft vaak de bal en kon traag, maar zeker van achteruit opbouwen: 0-0 bij de rust. Na de pauze gingen de Rouchettes wat meer druk zetten en dat leverde ook snel op. Een schot van Knapen werd door keepster Meetua onvoldoende verwerkt, wat later kon Blave er 2-0 van maken. Gelders trapte een strafschop via de paal binnen, maar dat feest ging niet door en zo bleef het 2-0.

