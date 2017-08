Eerste basisplek, eerste assist (en bijna doelpunt) voor Tine Schryvers Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews In de meeste buitenlandse competities is het nog wachten op het nieuwe seizoen voor onze diverse Red Flames in het buitenland, maar in Zweden is de competitie wél opnieuw begonnen. Mét Belgische inbreng. Tine Schryvers is teruggekomen uit blessure en mocht voor de gelegenheid tijdens een midweekwedstrijd in de basis beginnen tegen Vittsjö. De strijd tussen de twee middenmoters in de Zweedse competitie werd een nagelbijter, zoals wel vaker in de Zweedse competitie. De thuisploeg kwam op voorsprong via Wilkinson, op het uur bezorgde Schryvers een doelpunt aan Carlsson. Een vrije trap van Schryvers zwaaide tegen de lat. Halfweg de tweede helft werd de Red Flame gewisseld, de score veranderde niet meer.

