Gewezen T2 bij de Red Flames trapt seizoen af bij Woluwe: "Wil opnieuw elke week op de bank zitten, daar kijkt iedere coach naar uit"

Elke week opnieuw het gras ruiken, het is iets anders dan de job als coach van de nationale ploegen. “Iedereen die graag trainer is, wil gewoon graag op die bank zitten wekelijks. De competitie in eerste nationale aanvatten, daar kijk ik enorm naar uit. Het niveau ligt er dit seizoen heel dicht bij elkaar, dus ik ben echt benieuwd wat we mogen verwachten."

De nieuwe coach van WS Woluwe wil de verwachtingen niet te hoog spannen: “We gaan zelf voor de top-5. Vorig seizoen was WS Woluwe al tweede, maar we willen ons niet vergalopperen. De top-5 moet zeker haalbaar zijn, want we hebben zeker de kwaliteiten. Maar onze kern is vrij beperkt.”