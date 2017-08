Wisselende resultaten voor Anderlecht en Gent in oefenduels

Anderlecht ging er als een speer vandoor in en tegen PSV Eindhoven, via De Caigny werd het snel 0-1. Ook Van Kerkhoven en De Neve scoorden nog voor de rust, maar dankzij Lewerissa (ex-Standard) bleef PSV in de wedstrijd.

Tine De Caigny miste nog een strafschop, daarna maakte Erman gelijk én daarna de 3-4 in eigen doel. Aanwinst Elke Van Gorp titke de 3-5 eindcijfers tegen de netten.

AA Gent ging dan weer in eigen huis onderuit tegen Alkmaar. Bij de rust stond het al 0-2, aan het einde van de match was het 0-3. Toch hebben de Buffalo's er een leerrijke 'Hollandse week' op zitten.