Doelpuntenfestival in Gent - RWDM



Foto: © patje cosyn Niet enkel het nationale voetbal is helemaal losgebarsten, ook de provinciale ploegen spelen voetbal momenteel. En dat levert al eens leuke beelden op. Zo speelde de provinciale ploeg van de Gent Ladies een interessante wedstrijd tegen RWDM. En het werd een doelpuntenfestijn. Beide ploegen kregen kans op kans en in een erg leuke wedstrijd - ideaal voor de fans om naar te kijken - werd het uiteindelijk 6-3. Een aantal beelden van die wedstrijd kunnen we u aanbieden dankzij Patje Cosyn, die vaker te vinden is bij de Gent Ladies.

