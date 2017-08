Opmerkelijk: UEFA zet foutje recht en schorst andere speelster Standard

[Buitenland] Transfer Deadline Day: Mahrez 31 augustus: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

Oplossing in Eerste Klasse B voor Biset (en het is niet Beerschot Wilrijk) Bij Antwerp staan er nog een paar spelers teveel op de loonlijst. Onder hen ook Maxime Biset. Die staat nu dicht bij een transfer naar Eerste Klasse B.

Essevee wil zich nóg versterken: "Laatste dagen domino-effect en dan een zaakje doen" De transfermarkt is nog even open en ook Zulte Waregem wil zich eventueel nog wel roeren. Zowel in aanvallend als verdedigend opzicht kan er namelijk nog wel iets bij. Dat ...

Stoelendans met doelmannen, Butelle naar 1B? Ludovic Butelle zoekt nog steeds naar een oplossing om dit seizoen ergens aan spelen toe te komen. De goalie van Club Brugge kan naar 1B.

'Antwerp gaat tóch speler in de Bundesliga halen' Het lijkt er dan tóch op dat Sambou Yatabaré vandaag zijn contract zal tekenen op de Bosuil. De middenvelder van Werder Bremen was eerst te duur, maar nu komt die er dan to...

Club Brugge stuntte met Oranje-international Jordy Clasie, die vertelt hoe hij uiteindelijk bij de vicekampioen terechtkwam Club Brugge pakte woensdagavond uit met de komst van Nederlands international Jordy Clasie. Blauw-zwart huurt de middenvelder voor een jaartje van PL-club Southampton, een ...

Dan toch? 'Beerschot-Wilrijk heeft zijn spits in het vizier' Beerschot-Wilrijk is al weken op zoek naar een nieuwe spits en zag daarbij meerdere opties opdragen. Op transfer deadline day hebben ze dan alsnog hun nieuwe aanvaller wete...

Grote kuis: Antwerp wil nog af van acht(!) spelers - 'Onstopbaar Cercle Brugge haalt er alvast eentje binnen' Antwerp gaat een erg bedrijvige dag tegemoet op de transfermarkt. Trainer Bölöni gaf al aan nog enkele versterkingen te willen, terwijl er ook op uitgaand vlak nog een en a...