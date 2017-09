Super League: Wajnblum lukt hattrick voor Standard, ook Gent en Anderlecht pakken driepunter

Lukaku en Meunier schrijven geschiedenis Het was het avondje van Thomas Meunier en Romelu Lukaku wel, daar in Luik tegen Gibraltar. 9-0 werd het, met drie goals van de rechtsback van PSG én drie treffers van de sp...

[Buitenland] Beleef Transfer Deadline Day opnieuw: García Naranjo - Coutinho - Refaelov - Faustin - Özil Het is na middernacht dus de transfermarkt heeft zijn deuren in de meeste landen gesloten! Beleef hier de Transfer Deadline Day opnieuw in ons overzicht!

Is dit de vervanger van geschorste Witsel? "Ik weet wat ik kan bijbrengen" Axel Witsel is zondag geschorst tegen Griekenland en als we de logica volgen kennen we nu al zijn vervanger. Moussa Dembélé was tegen Gibraltar de eerste invaller en zou te...

De enorme winnaarsmentaliteit van Lukaku: "Op training zie ik Thierry Henry als concurrent" Romelu Lukaku gaat - zonder enorme ongelukken - binnen dit en een aantal maanden topschutter aller tijden worden van de Rode Duivels. Nog vier goals en hij zit aan 30, wat ...

In volle ontluiking bij STVV, én al op de radar van Martinez: "Als een bondscoach zoiets over je zegt..." Truienaars Casper De Norre en Alexis De Sart begonnen verrassend sterk aan de competitie met een 12 op 15. Hun prima debuut resulteerde in een selectie voor de nationale be...

Record hing in de lucht: Rode Duivels tikken Gibraltar helemaal van de mat in kolkend Sclessin De Rode Duivels hebben gewonnen van Gibraltar. Of had u wat anders gedacht dan? Een match die nooit een match was werd het, met Belgen op recordjacht en één domme actie die...

Overzicht WK-kwalificatiematchen: Polen krijgt slaag, op het einde winnen de Duitsers en Engeland doet goeie zaak dankzij Kane Ook vrijdagavond werden er negen WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld. De meest opvallende uitslag daarbij viel zonder twijfel in Groep E, waar Polen een pak slaag kreeg van...