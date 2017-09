Mooie actie van Belgische supporters voor overleden topfan

Het EK 2017 in Nederland met de Belgian Red Flames nog meemaken en daarna wel zien wat de wereld nog in petto had. Met die ingesteldheid begon Bjorn Plancke 2017.

Bij 1895 had hij op verschillende evenementen (bbq, fandagen, ...) meermaals alles uit de kast gehaald, de laatste jaren volgde hij echter vooral de U21 en de Belgian Red Flames echt op de voet. Twee weken geleden verloor hij de strijd tegen kanker, na meer dan 20 jaar vechten.

Tijdens de wedstrijd van de Belgian Red Devils tegen Gibraltar was er vanuit de harde kern in minuut 12 applaus voor de overleden fan. Verder hing er ook een spandoek van Plancke in het stadion. Een mooi eerbetoon.