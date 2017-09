Herbeleef de zege van Anderlecht tegen Genk Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Louis Evrard Anderlecht heeft zijn eerste wedstrijd in de Super League bij de vrouwen weten te winnen met 2-0. Het was geen makkelijke wedstrijd voor paars-wit, maar op karakter en met twee goals van Elke van Gorp lukte het wel. Pas op het uur kon Van Gorp de ban breken op aangeven van Tison, tien minuten later was een splijtende pass van Ella Van Kerkhoven voor Van Gorp voldoende om er 2-0 van te maken. Twee goals bij je debuut, dat kan wel tellen. Uiteraard waren ze bij paars-wit dan ook in de wolken met de eerste driepunter van het seizoen, al kreeg Tison nog haar tweede geel in het slot. Met dank aan Christophe Evrard kan u alle hoogtepunten van het treffen nog even rustig nakijken. Opgelet: het laden van het filmpje kan even duren:

