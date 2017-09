Doorstroming problematisch bij Flames? Ja, maar toch kan het goedkomen ...

"Verdienstelijk dat ze al op het EK waren en daar konden winnen van Noorwegen. Maar de kans op een snelle doorgroei naar meer en beter lijkt klein. Met maar 30.000 voetballende meisjes hapert de doorstroming", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Daar is iets voor te zeggen, temeer de Belgische competitie heden ten dage nog te weinig cachet geeft en het niveau lager is dan enkele jaren geleden in de BeNe League met de Nederlandse clubs. Maar: Nederland bevond zich een achttal jaren geleden in hetzelfde sukkelstraatje.

Daar ging na het eerste EK-succesje (een halve finale in 2009) de bal aan het rollen en gingen er plots erg veel extra meisjes aan het voetballen. Daar werden enkele jaren later bij de jeugd en ondertussen ook bij de A-ploeg de eerste vruchten van geplukt.

Dat zou de insteek moeten zijn ook bij de Belgen. In diverse jeugdlichtingen zit het nodige talent, terwijl de KBVB probeert in te zetten op een nog vlottere doorstroming. De komende seizoenen moeten we nog wat groeipijnen verwachten, maar mogelijk dat het er binnen tien jaar toch anders uitziet. Dat was in het volleybal overigens ook.