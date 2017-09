Wat het mannenvoetbal nog kan leren van ... het vrouwenvoetbal

Altijd maar opnieuw roepen en schreeuwen richting de arbitrage en de ster van het elftal willen zijn als coach? Dat is typisch mannelijk, blijkbaar.

"In het vrouwenvoetbal op het EK was er ook enorm veel sfeer, fenomenaal zelfs. Het was een heerlijk sfeertje. Maar er was geen haantjesgedrag bij en de coaches zien zichzelf niet als vedette van de ploeg", aldus Stefan Van Loock in Sport/Voetbalmagazine.

"Er moet in het voetbal echt op elk gebied een mentaliteitsverandering komen, want ik zie overal symptomen van machocultuur. Bij spelers, trainers, bestuurders, soms bij scheidsrechters en zeker bij de media."