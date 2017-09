Serneels komt met enkele verrassende namen voor België - Moldavië

De eerste wedstrijd is er eentje tegen Moldavië. In zijn selectie heeft Ives Serneels voor wat verjonging gekozen. Chloé Vande Velde en Silke Vanwynsberghe zijn onder meer opgenomen in de kern van de bondscoach.

De licht geblesseerde Justien Odeurs werd ook gewoon opgeroepen, terwijl ook Lore Vanschoenwinkel én Kassie Missipo en Jassina Blom er opnieuw bij zijn. Vooral voor Vanschoenwinkel was het toch al even geleden dat ze nog eens geselecteerd was.

De eerste speeldag voor de Flames is op 19 september, thuis aan Den Dreef tegen Moldavië. Voor die wedstrijd kan u nu al aanmelden en tickets bestellen via het evenement.