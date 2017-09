Lien Mermans plots in ... Blokken: "Een hamburger krijgen we niet"

“Het vrouwenvoetbal komt van ver, dat klopt. Het EK was al een mooie stap en laat ons nu maar verder bouwen. Het blijft redelijk puur, het is nog voor de eer. Een bonnetje om iets te drinken? Dat krijgen we nog ja, juist geen hamburger", kon Mermans er bij het begin van de aflevering wel om lachen.

Goed gespeeld

Mermans liet verder ook weten dat ze rustig opnieuw aan het opbouwen is bij Racing Genk na een ontsteking aan het hart. De komende maanden mogen we haar dus ook opnieuw op een voetbalveld verwachten, maar alles stap voor stap.

Voor de volledigheid: Mermans speelde degelijk mee met Liesbeth uit Lede, maar moest het onderspit toch delven met 570 tegen 810 punten. “Goed gespeeld, zeg het tegen de Flames en Ives Serneels”, gaf Ben Crabbé nog mee.