De vrouwen van Anderlecht maken wél indruk: 0-12 in Heist! Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Louis Evrard De mannen van Anderlecht hadden het verschrikkelijk moeilijk tegen Sporting Lokeren, maar de vrouwen gingen wél rustig op hun elan door. Met een grote overwinning staan ze nu alleen op kop in de Super League. Dat ze gingen winnen in Heist? Daar twijfelde eigenlijk niemand aan. Maar dat het met 0-12 zou zijn? Dat is toch wel een beetje een verrassing. Op speeldag 2 staat paars-wit zo meteen helemaal alleen aan de leiding met 6 op 6, terwijl Heist samen met OH Leuven puntenloos achterblijft. De Caigny maakte een hattrick in de eerste helft (ruststand 0-7), Van Gorp en De Neve scoorden er twee en verder prikten ook Van Kerkhoven, Onzia en Cuschieri een doelpuntje tegen de touwen.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.