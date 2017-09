Dit zijn de toppers van speeldag 2 in de Super League bij de vrouwen Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck Ook dit seizoen zou de Super League wel eens een erg leuk seizoen kunnen worden. Elke maandag beschouwen wij na op de wedstrijden van het afgelopen weekend met de toppers van de speeldag. Anderlecht nu al onder stoom ... Ja, we hadden het al een beetje verwacht dat Anderlecht goed uit de startblokken zou schieten. Maar zo goed? 0-12 op bezoek bij Heist, dat is een uitslag die er meteen staat - ook al zijn ze bij Heist nog niet op volle sterkte, verre van. ... Met dank aan de nieuwkomers Tine De Caigny scoorde in de eerste helft dan wel meteen een hattrick, verder viel toch op dat enkele nieuwkomers zich snel hebben weten te integreren. Sarah Wijnants als vrouw van de assists, Lenie Onzia baas op het middenveld, Elke Van Gorp met doelpunten en ook Sheryl Merchiers meteen degelijk vanuit de basis. Straf. Davinia Vanmechelen Gent en Standard hielden elkaar in een nerveuze wedstrijd in evenwicht (2-2), terwijl ex-Standardspeelster Davinia Vanmechelen wel opnieuw schitterde met haar nieuwe club Genk. Tegen OH Leuven maakte ze opnieuw het verschil, mogelijk krijgt ze volgende week ook in de WK-kwalificatiematch tegen Moldavië opnieuw een kans van de bondscoach.

