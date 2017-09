Opgelet: Anderlecht en OH Leuven keren wedstrijden op

De najaarswedstrijden tussen OH Leuven en Anderlecht zullen namelijk worden gewisseld. Dat is in onderling overleg beslist.

Wissel

OH Leuven zal op die manier eerst thuis spelen tegen paars-wit (op 6 oktober om 19.30 uur), terwijl de uitwedstrijd voorzien is op 8 december om 20 uur in Tubeke.

Paars-wit is het seizoen perfect gestart met 6 op 6, OH Leuven is nog op zoek naar zijn eerste punten van het seizoen.