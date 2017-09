Standard en Heist voeren wissel door Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Robert Absolonne In de Super League is het door interlandverplichtingen even wachten op speeldag 3, maar daarna gaat de competitie hard als een tierelier verder gaan. Wel een opmerkelijke wijziging opnieuw. De wedstrijden tussen Heist en Standard op speeldagen zes en elf worden namelijk in onderling overleg gewisseld door beide partijen. Heist zal het dus in Standard opnemen op speeldag 6, op 13 oktober om 19.30 uur op de Académie Dreyfus in plaats van zaterdag 14 oktober. Op speeldag 11 en 16 staan dan wedstrijden in Heist tegen Standard op het programma. De wijzigingen zullen eerstdaags geofficialiseerd worden door de KBVB.

