Malaise bij Denen houdt aan, 'voetbaloma's' gaan moeten inspringen



Foto: © photonews De vrouwen van Denemarken wisten op het EK in Nederland de Belgian Red Flames uit te schakelen en gingen uiteindelijk naar de finale. Toch zit er iets grondigs fout tussen de Deense voetbalbond en de vrouwen. Met verstrekkende gevolgen mogelijk. Een EK-bonus, trainingsgronden, verzekeringskassen, de hotels waar ze moeten in slapen en de medische staf die moet worden uitgebreid volgens de speelsters. Op al die fronten is er volgens Deense bronnen nog lang geen akkoord met de Deense voetbalbond. Dat akkoord moest er zaterdag zijn, want op dinsdag spelen de Denen op bezoek bij Hongarije hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd. De meisjes zijn in staking en spelen dus voorlopig die wedstrijd niet. En dus zoekt de Deense voetbalbond naar een oplossing. Daarbij gaan ze voetbaloma's inschakelen. Speelsters tot de leeftijd van 46(!) jaar zijn gevraagd om bij te springen als de A-ploeg uiteindelijk echt niet wil afreizen naar Hongarije. Een ongeziene situatie in Denemarken.

