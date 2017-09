Meer dan 3000 fans voor België - Moldavië, u komt toch ook kijken naar de Red Flames? Tweet door Aernout Van Lindt

door Belgian Red Flames openen op 19 september WK-kwalificatie

Foto: © photonews Het EK zit er op, maar de Belgian Red Flames houden daar niet op met geschiedenis schrijven. Zo willen ze binnen twee jaar graag naar het WK in Frankrijk. Groepswinnaar worden in een poule met Italië, Portugal, Roemenië en Moldavië lijkt dan het devies. De zeven groepswinnaars gaan namelijk naar het WK in Frankrijk, terwijl de vier beste tweedes nog in dubbele play-offs spelen voor een achtste Europees ticket. De eerste speeldag voor de Flames is op 19 september, thuis aan Den Dreef tegen Moldavië. Voor die wedstrijd kan u nu al aanmelden en tickets bestellen via het evenement. Er zijn ondertussen al een kleine 3000 tickets verkocht voor deze wedstrijd, maar u kan nog online bestellen tot enkele uren voor de wedtrijd of de avond zelf in het stadion tickets kopen.

