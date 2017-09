Dan toch! Denemarken klaar voor eerste WK-kwalficatiematch na lange, moeilijke week

De Deense vrouwen en de voetbalbond waren al enkele weken in onmin en er was een staking van de speelsters, omdat diverse zaken niet in orde waren.

De DBU dacht er zelfs even aan om ex-speelsters tot 46 jaar naar Hongarije te sturen, maar er is nu tóch een overeenkomst gevonden met de speelsters.

Pernille Harder was daar dan ook enorm tevreden mee. Dat liet ze weten via de sociale media. We willen de Denen veel succes toewensen in Hongarije na de moeilijke weken.