De toekomst is aan de vrouwen, dus kom naar de talentendagen van OHL Tweet door Aernout Van Lindt

door Ook bij OH Leuven maken ze werk van de toekomst. En dat is ook goed nieuwe voor de vrouwen van de Leuvense club. Zij worden namelijk ook opgenomen in de jeugdopleiding. Tijdens de maand november organiseert de Jeugdopleiding van OHL een talentendag voor jongens én meisjes. Iedereen die geboren is van 2008 tot en met 2011 kan dan langsgaan. De exacte data van de talentendagen zijn woensdag 15/11/2017 voor de U7 (14u00-15u15) en U8 (15u30-16u45), woensdag 22/11/2017 voor de U9 (14u00-15u15) en U10: (15u30-16u45). Deze talentendagen zijn er dus ook voor de vrouwen. Inschrijven? Dat kan tot 12 november via DEZE LINK!

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.