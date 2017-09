Herbeleef de 12-0 van de Belgian Red Flames tegen Moldavië

Nu de vacature bij Anderlecht voor de functie van hoofdtrainer al enkele dagen vacant is, beginnen er al namen te circuleren. Vooral drie mannen lijken in pole position te ...

Antwerp is als overlever uit het burenduel met Lierse gekomen. De Great Old zag af voor rust en mocht blij zijn met een 0-0-ruststand. Na de koffie duwde de neo-eersteklass...

De blessure van Ousmane Dembélé is een serieuze streep door de rekening voor Barcelona, zeker in de echte topwedstrijden. Niet de walk-overs zoals gisteren tegen EIbar (6-1...

Na twee invalbeurten mocht Jelle Van Damme dinsdagavond tegen Lierse (2-0) voor het eerst in de basis postvatten. In het powerplay na rust vond de ex-Rode Duivel wel zijn g...

De Bruyne is on fire. Zelfs zijn grootste criticasters moeten noodgedwongen toegeven dat hij in grote doen is. "Voor mij behoort hij tot de beste middenvelders ter wereld v...

Sportiviteit in het voetbal wordt steeds zeldzamer, denk maar aan de spits in de Duitse derde klasse die zomaar een doelpunt scoorde nadat de tegenstander het spel stillegd...

Elke week vragen we graag naar jullie mening over een heet hangijzer in de voetbalwereld. Vandaag hebben we het uiteraard over de Beker van België.