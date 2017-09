Tessa Wullaert maakte hattrick voor Red Flames, inclusief heerlijke vrije trap: "Veel op geoefend" (mét beelden die het bewijzen)

En of ze het goed deed: "Het liep wel lekker met de hele ploeg en dan kan je als aanvalster doelpunten maken. Daarvoor sta ik ook op het veld. We hebben het goed uitgespeeld, al hadden we een moeilijker kwartiertje na de snelle 1-0."

Wullaert maakte zelf een hattrick, waardoor ze ondertussen al 36(!) goals heeft gemaakt voor de nationale ploeg. "Die 12-0 is er vooral gekomen door het collectief, maar leuk dat ik mijn doelpuntjes heb kunnen meepikken."

Eentje van de drie was bovendieen een heerlijke vrije trap, waar ze vooraf ook op had geoefende. "Kris Vanderhaegen (de nieuwe T2, nvdr) had me gezegd dat ik laag naast de muur moest trappen, zoals op het EK een paar keer met succes werd gedemonstreerd."

"Maar Ives (Serneels, T1) vond dat ik een traptechniek heb die voldoende is om hem erover te liften. Toen ik voor de bal stond, zag ik geen gaatje ernaast, dus trapte ik hem er over. En hij ging lekker binnen, zoveel te beter."