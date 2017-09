Opnieuw reuring: Engelse bondscoach ontslagen Tweet door Redactie



Foto: © photonews Opnieuw reuring in het vrouwenvoetbal. Deze keer rondom de figuur Mark Sampson, de coach van het Engelse nationale team. Hij is namelijk bondscoach af bij het vrouwenteam van Engeland. Dat heeft de Engelse voetbalbond ondertussen officeel beslist. Sampson kwam de voorbije maanden een paar keer negatief in het nieuws en er werd hem racisme verweten, maar de FA geeft aan dat het daar niets mee te maken heeft. Wel zou hij zich onacceptabel hebben gedragen in 2014 en zouden daar nu bij een nieuw onderzoek bewijzen van zijn gevonden. Op het EK speelden de Lionesses nog de halve finale.

