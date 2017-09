Aline Zeler kijkt uit naar eerste topper met Anderlecht: "Dat is een voordeel"

"Ik ben enorm blij met mijn overstap van Standard naar Anderlecht, zeker en vast", aldus Aline Zeler over de seizoensstart bij haar nieuwe ploeg.

"Ik ben goed ontvangen in een goede groep, die enorm versterkt is in vergelijking met vorig jaar. We gaan ons uiterste best doen om de titel te pakken, maar het seizoen is uiteraard lang en het zal niet makkelijk worden."

Het seizoen oogt druk: na een interland met de Belgian Red Flames staat meteen een match in de Super League op het programma: "Maar dat vind ik enkel positief. Ik voetbal nog heel graag, dus voor mij is het goed dat er snel weer een match is in de competitite."

"Bovendien waren e met acht speelsters van Anderlecht in de selectie van de Flames. Dat is zeker een voordeel. Er zitten de nodige automatismen in onze groep, nu zien hoever we staan tegen een goede ploeg als AA Gent", aldus nog de international.