Op dit uur mag het al wat meer zijn: Zwitserse voetbalster is een absoluut pareltje

Maakt de geleide loting de Beker kapot? "Het verliest zijn charme" Voor het eerst sinds lang zitten alle eersteklassers in de achtste finales van de Beker van België. De geleide loting heeft daar heel wat mee te maken. Is dat wel eerlijk v...

Corryn kreeg geen penalty door videoref: "Ik was er al geen voorstander van, de volgende keer val ik opnieuw" Antwerp haalde het met 3-0 van KV Kortrijk en pakte zo met overtuiging de eerste thuiszege van het seizoen, maar de score had nog hoger kunnen oplopen. Corryn kreeg immers ...

Antwerp maakte indruk: "Wie zegt dat onze eerste klasse niets voorstelt, heeft dat halfuur niet gezien!" Antwerp opende in eigen huis het voetbalweekend tegen KV Kortrijk. En in de eerste helft maakten ze meteen een bijzondere indruk op zowat alles en iedereen die voetbalminde...

Beresterke Owusu stuwt Antwerp naar eerste thuiszege Antwerp heeft het eindelijk voor elkaar gekregen. Op de achtste speeldag is de eerste thuiszege een feit. Kortrijk ging in de eerste helft pijnlijk onderuit.

Gezamenlijke tifo Antwerp-Kortrijk valt (deels) in het water (mét beelden) Het moest en zou een unicum worden, Act as One had een tifo over de volledige lengte van Tribune 3 geregeld. Ook de Kortrijk-fans zouden daaraan deelnemen, rood-wit bindt i...

Spionkop Geel-Blauw: "Niemand had dat verwacht: de supporters niet, het bestuur niet en zelfs de spelers niet" Wie had verwacht dat Sint-Truiden 16 op 21 zou pakken en als enige ploeg alle thuiswedstrijden tot dusver zou winnen? Werkelijk niemand. We spraken met Francis Spiritus, v...

Tielemans in top-20 grootste talenten, Alli, Mbappé én Dembele moeten het afleggen tegen deze youngster ... De grootste talenten ter wereld kiezen, het is geen makkelijke opdracht. Maar ook bij L'Equipe wagen ze zich eraan. En Youri Tielemans staat er tussen in de top-20, knap va...

Anderlecht wint de topper van Gent met klinkende cijfers in Super League, OH Leuven stunt tegen Standard Speeldag 3 in de Super League is volop bezig. En het werd meteen een erg interessante avond, met twee duels op het scherpst van de snee.

Hoe verging het Tielemans, Origi, Casteels en de andere Belgen in Europa op vrijdagavond? In de Jupiler Pro League won Antwerp van Kortrijk, maar er was nog veel meer te doen op de Europese voetbalvelden. In Duitsland én in Frankrijk bijvoorbeeld.