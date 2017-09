Romy Camps heeft duidelijk doel met Flames U17: "Daarom is een 9 op 9 belangrijk"

En in de eerste kwalificatieronde hebben de jonge Red Flames een duidelijk doel tegen Macedonië, Servië en Wit-Rusland.

"We willen liefst van al 9 op 9 pakken in die groep", aldus Romy Camps. "Op die manier kunnen we in de volgende ronde misschien enkele absolute toplanden vermijden en maken we meer kans op het EK."

"Makkelijk zal het niet worden, want de tegenstand zal stug blijken. Vorig jaar hebben we ons ook eens laten verrassen, dat willen we nu absoluut vermijden."

"De voorbereiding op de kwalificatieronde was goed. We hadden een paar goede trainingen, een goede stage en twee leerrijke oefenduels tegen Denemarken."