Wat deden de Flames in het buitenland?

Foto: © photonews Het was een drukke dag op de Europese voetbalvelden, zo ook bij de vrouwen. Diverse Belgian Red Flames kwamen in actie. Een overzicht? Een overzicht! In Engeland speelde Bristol met Julie Biesmans en Yana Daniëls in de basis meteen op bezoek bij Chelsea. Het werd een 6-0 nederlaag voor de Belgen. Het Wolfsburg van Tessa Wullaert won met 5-0 van het USV Jena van Justien Odeurs. Popp zorgde voor een hattrick, Jakabfi maakte er twee. Kristianstads won bij Göteborg met 1-2. Tine Schryvers begon er in de basis, door de overwinning blijft de club goed meedraaien in het klassement. Janice Cayman won met Montpellier met duidelijke cijfers bij Marseille (1-4) en staat met 9 op 9 aan de top van het klassement. Jana Coryn scoorde voor Lille, maar verloor met 6-1 bij

