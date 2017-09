Na Denemarken nu ook Argentinië in staking

De Denen waren de voorbije weken in staking omtrent de EK-premies en veel andere details over arbeidsvoorwaarden en hotels, maar kwamen er nog samen met de DBU uit.

In Argentinië is het nu ook prijs. Ook daar zijn de speelsters nu in staking, omdat ze betere condities willen. Benieuwd of zij er ook uit kunnen komen met hun voetbalbond.