Clasico op Sclessin, strijd om tweede plek in Gent - Genk Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Louis Evrard Speeldag 4 staat voor de deur in de Super League en dus zou het wel eens erg spannend kunnen gaan worden allemaal. Of doet Anderlecht al snel het licht even uit bij de concurrentie? Normaliter spelen de vrouwen van Standard hun thuiswedstrijden in de Super League op de Académie Dreyfus, maar daar wordt deze week aan het veld gewerkt. En dus wijken de Rouchettes uit naar Sclessin voor de topper tegen Anderlecht. Rood-wit heeft momenteel 4 op 9, Anderlecht heeft nog het maximum van de punten. Als paars-wit wint op Sclessin, loopt het al acht punten uit op Standard. In Gent - Genk staat dan weer de tweede plek op het spel, want de Bufallo's willen over de Limburgers springen. OH Leuven ontvangt Heist en wil zijn tweede overwinning op rij in eigen huis boeken, terwijl de bezoeksters van de nul willen wegkomen.

