Ons team van speeldag 3 in de Super League: OH Leuven baas, ook Anderlecht, Genk en Standard erin

Doelvrouw

In doel posteerden we deze week Louise Van Den Bergh. Zij coachte haar team bijzonder goed, deed enkele reddingen op onder meer stilstaande situaties en hield met OH Leuven knap de nul tegen Standard.

Verdedigsters

Achterin kiezen we voor drie speelsters. Hannelore Van Poppel speelde een van haar beste matchen ooit voor OH Leuven, Sari Kees hield het als jonge rechtsachter heel goed gesloten en ook Laura De Neve reguleerde erg sterk.

Middenveld

Op het middenveld spijkeren we het dicht met Riete Loos - terug uit blessure - en Britt Vanhamel. Zij deden het goed en zorgden er zo voor dat respectievelijk Hanssen en Baldewijns (ook in ons team) konden schitteren. Lenie Onzia was baas op het middenveld van Anderlecht.

Aanvalsters

In de spits krijgt Lola Wajnblum opnieuw haar plekje in het team, zij was de enige van Standard waar echt dreiging van uit ging. Deze week wordt ze geflankeerd door assistenkoningin Elke Van Gorp (4 stuks) en Sylke Calleeuw, die een hattrick lukte.

Het team ziet er dan als volgt uit: