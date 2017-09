Kontich, Saint-Ghislain en Massenhoven blijven winnen in eerste nationale

Roberto Martinez roept Radja Nainggolan net als in september niet op: "Ik ga nu niet experimenteren" Roberto Martinez maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de wedstrijden tegen Bosnië en Cyprus. De bondscoach had de voorbije dagen heel wat denkwerk te doen, want hij hij...

We voetballen op de Freethiel! Een volle Freethiel is klaar voor het beladen streekduel tussen Waasland-Beveren en Antwerp. Nooit eerder sedert de fusie was de thuishaven van de Waaslandse club uitverkoc...

Genk sleept een punt uit de brand in Eupen na doelpuntenfestival Genk heeft opnieuw niet kunnen winnen. Ditmaal geraakten de Smurfen niet voorbij de voorlaatste uit het klassement, Eupen. Meer nog, Genk moest een 3-1 achterstand ophalen ...

Waasland-Beveren en Antwerp maken zich sinds lang opnieuw op voor de beladen Scheldederby Een volle Freethiel is klaar voor het beladen streekduel tussen Waasland-Beveren en Antwerp. Nooit eerder sedert de fusie was de thuishaven van de Waaslandse club uitverkoc...

Opvallend: Gent laat recordaankoop - die gewoon fit is - thuis Gent speelt morgen de clash in Jan Breydel. Het moment om op te staan of nog meer te zinken. In de eerste selectie van Bernd Thijs en Peter Balette ontbreekt alvast één opv...

Manchester United-fans keren kar 180 graden: "Fellaini is onze Messi" Marouane Fellaini heeft gescoord voor Manchester United... Alweer! Het is zijn derde goal in vijf matchen. Maar niet enkel offensief is hij bepalend, hij is overal terug te...

OH Leuven doet weer mee voor de prijzen na winst tegen ex-coach Van Wijk OH Leuven staat weer onder de mensen en doet weer mee voor de eerste periodetitel. In eigen huis klopten ze Roeselare met 2-0 en nu is het uitkijken naar wat Beerschot-Wilr...

Vanhaezebrouck wil hem meenemen naar Anderlecht en polste reeds, maar... hij twijfelt Hein Vanhaezebrouck wordt trainer van Anderlecht, dat is nu al zeker. Maar hoe gaat de rest van zijn technische staf eruit zien? Voor David Sesa en Thomas Binggeli is er wa...