Schryvers maakt winnende doelpunt in Zweden, wat deden de Flames in Frankrijk, Engeland en Italië?

Frankrijk:

In de Ligue 1 was het aan Montpellier om tegen co-leider Lyon te laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Het draaide echter op een groot verlies uit voor Janice Cayman en co: 0-5.

Lille speelde later op de avond tegen Albi, met Silke Demeyere, Jana Coryn en Maud Coutereels. Zeker Coryn liet zich een paar keer opmerken, uiteindelijk was het 1-1 bij de koffie en dat bleek ook de eindstand.

Italië:

Diede Lemey mocht bij Verona meteen in doel beginnen in de competitiematch tegen Fiorentina. Lange tijd leek ze de clean sheet en de zege binnen te hebben, maar in minuut 95 scoorde Zazzera nog de 1-1.

Zweden:

Hoogdag voor Tine Schryvers. De Belgische begon in de basis en kon in het begin van de tweede helft scoren tegen Rosengard. Uiteindelijk bleek haar 2-1 ook het winnende doelpunt te zijn. Een erg knappe zege tegen het nummer 2 uit Zweden.

Engeland:

Biesmans en Daniëls begonnen in de basis bij Bristol tegen Yeovil Town, waar Van De Putte nog aan de weg terug bezig is. Dykes zorgde voor het enige doelpunt en de eerste driepunter voor Bristol.