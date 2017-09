Wat deden de Flames in Nederland? Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews In de Nederlandse competitie was het op vrijdagavond opnieuw een hoogdag voor het voetbal. Ook enkele Belgian Red Flames spelen hun wedstrijden in Nederland. Ajax had een vrij weekend, maar Twente en PSV konden daar niet van gebruik maken om verder uit te lopen in een erg spannende Eredivisie. Twente - met Nicky Evrard in doel en Jassina Blom die tien minuten voor tijd inviel - hield het op 1-1 tegen Heerenveen, het PSV van Sara Yüceil speelde 1-1 gelijk bij Achilles '29. Barendrecht (met Sofie Van Houtven) verloor met 3-1 bij ADO Den haag, Ajax (met Nicky Van Den Abbeele en Davina Philtjens) was vrij, PEC Zwolle won met 1-7 bij VV Alkmaar.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.