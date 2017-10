🎥 Bekijk het (alweer) heerlijke doelpunt van Tine Schryvers

Site #iksteunradja zaterdagmorgen gelanceerd en nu al meer dan 10.000 volgers: "Een ode" De niet-selectie van Radja Nainggolan heeft heel wat commotie teweeg gebracht bij de fans van de Rode Duivels. De immens populaire middenvelder trekt aan het langste eind a...

Anderlecht-fans ontplooien tifo die niet iedereen begreep: hierbij de verklaring De supporters van Anderlecht hadden voor de match een tifo in petto. Voor veel mensen - vooral Vlamingen - was het toch even de wenkbrauwen fronsen. Hierbij de verklaring v...

De Sutter krijgt wel érg veel tijd ... 0-1 Super Sunday is het in de Jupiler Pro League. Iedereen kijkt dan vooral uit naar Anderlecht - Standard en in mindere mate naar Club Brugge - AA Gent. Maar misschien moeten ...

Buffalo's staan op tegen Club Brugge, maar Cools beslist zinderende Slag om Vlaanderen Club Brugge heeft na een spannende Slag om Vlaanderen de koppositie nog iets steviger beet. Gent verweerde zich -meer dan de voorbije weken- maar de 2-1 van Cools was er te...

Gerkens spreekt zich uit over Frutos: "Die jongen is positief, alleen geeft hij het verkeerde antwoord" Anderlecht kon met het kleinste verschil winnen in een zoutloze topper tegen Standard en zo wint Nicolas Frutos als T1 drie van zijn vier wedstrijden. Nu rest nog de vraag:...

🎥 Meest geniale dribbel en assist van een doelman ooit in België? "Hij riep dat hij nu wél een '10' is" We hebben het zelden gezien, wat Colin Coosemans in minuut 92 als doelman allemaal deed. Maar het gebeurde wel én het leverde een puntje op aan Malinwa, dat op die manier b...

Zeventig minuten saai, slecht... en op het einde wint Anderlecht Anderlecht-Standard, dat was één helft kijken naar een slaapverwekkende bedoening om dan ineens opgeschrikt te worden door een resem kansen. Teodorczyk miste een halve korf...

Nainggolan juicht in topper tegen Milan - Lazio haalt na Essevee nog véél zwaarder uit - invaller Bastien viert met Chievo De Italiaanse Serie A bracht ons op zondag weer enkele interessante matchen, 's avonds stond zelfs de topper AC Milan tegen AS Roma op het programma. Hier ziet u het volled...