Exclusief: speelster KAA Gent Ladies prikkelt met erg diverse en leuke fotoshoot

door Aernout Van Lindt

door Chloë Van Mingeroet van de KAA Gent Ladies komt met een erg mooie fotoshoot

Foto: © Davy Rietbergen Voetbal en schoonheid, het kan soms hand in hand gaan. En in het vrouwenvoetbal al evenzeer. Toch is het soms lastig om dat te bewijzen aan de goegemeente. Dan maar met doorslaggevende argumenten komen. Beroepsfotograaf Davy Rietbergen maakte de voorbije maanden een aantal mooie fotoshoots met Chloë Van Mingeroet. De speelster van de Gent Ladies is van vele markten thuis: voetbal, studeren, een opleiding tot scheidsrechter, ... En nu dus ook model. Het moet gezegd: het resultaat mag er meer dan wezen!

