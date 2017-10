Mooie actie van Red Flames voor overleden topfan

Axel Witsel staat vanwege zijn tweede schorsingsdag zaterdag niet op het veld in Bosnië. De Rode Duivel liep in de oefenpot tegen Gibraltar van vorige maand tegen een rode ...

De kogel is door de kerk, Yves Vanderhaeghe wordt in Gent momenteel voorgesteld als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. Vanderhaeghe moet Gent opnieuw naar de bovenste region...

Vorige week tekende iedereen nog present in de Eikstraat in Oostakker met slecht nieuws: het einde van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent. Een week later had Ivan De Witte bet...