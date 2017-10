Drie Belgische vrouwen mogen vieren in de 1/16e finales Champions League

Geschorste Axel Witsel ziet genoeg vervangers en is duidelijk over de zaak Nainggolan: "In die polemiek meng ik me niet" Axel Witsel staat vanwege zijn tweede schorsingsdag zaterdag niet op het veld in Bosnië. De Rode Duivel liep in de oefenpot tegen Gibraltar van vorige maand tegen een rode ...

Dit is onze Coach van het Jaar! Naar jaarlijkse gewoonte reikt Voetbalkrant.com ook nu zijn trofeeën voor het seizoen 2016-2017 uit. Doelman, Belofte én Speler van het jaar kreeg u al, deze keer was het d...

Placca verlost matig Beerschot-Wilrijk in de slotfase tegen hekkensluiter Tubeke Het bezoekje aan hekkensluiter Tubeke heeft dan toch een driepunter opgeleverd voor Beerschot-Wilrijk. De bezoekers speelden een matige partij, maar Placca werkte enkele mi...

OFFICIEEL: Dit is de nieuwe coach van AA Gent De kogel is door de kerk, Yves Vanderhaeghe wordt in Gent momenteel voorgesteld als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. Vanderhaeghe moet Gent opnieuw naar de bovenste region...

Foutje in Spitsbroers? Play-off 1 ... met 7 ploegen (en dan is Gent er onder meer nog niet bij!) In Spitsbroers zijn de play-offs begonnen. Mét Racing Genk in play-off 1 en dus is de strijd om de titel helemaal open. Al zijn er wel een paar vreemde zaken op te merken o...

Deze club wou in 2009 Kaká voor een recordbedrag naar Engeland halen Het scheelde niet veel of Kaká speelde in Engeland. De Braziliaanse middenvelder onthult nu dat zijn toenmalige werkgever AC Milan in 2009 een bod had geaccepteerd dat een ...

Is de nieuwe KV Oostende-trainer gekend? "We hopen met hem voort te doen" KV Oostende is terug van weggeweest. Na het ontslag van kersvers AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe nam Adnan Custovic het roer over. De interim-coach doet het zo goed dat hij...

🎥 Driejarig meisje verovert harten en gaat viraal, omdat ze iedereen kent van haar favoriete club (inclusief liedjes) Nyah Rose Lee heet ze en ze is drie jaar oud. Het Britse meisje is zich helemaal in de harten van heel veel mensen aan het zingen.

Jaadi over periode bij Club Brugge: "Een stem in dat debat kreeg ik niet" Reda Jaadi demonstreerde dit seizoen meermaals zijn talenten bij Antwerp FC. In 2015 tekende hij een contract bij Club Brugge, maar een groot succes werd dat niet.