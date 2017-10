Acht doelpunten in match van Yellow Flames tegen Diegem, enkele foto's ... Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck Elke donderdag spelen de Yellow Flames hun wedstrijd tegen jongensploegen uit Vlaams-Brabant. Na zes speeldagen hebben ze al 7 op 18 weten te sprokkelen. Van de wedstrijd tegen Tempo Overijse van twee weken geleden deelden we nog geen beelden. Toen werd met 5-3 verloren bij Tempo Overijse. Een leuke match, met kansen aan beide kanten werd het onder het goedkeurend oog van bondscoach Ives Serneels. Heike Maelfait, Jill Janssens en Hannah Eurlings zorgden voor de doelpunten aan de kant van de Yellow Flames.

