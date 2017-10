Erg drukke dag in het internationale vrouwenvoetbal, Wullaert en Coryn scoren voor hun teams Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Het was een erg drukke zondag op de Europese vrouwenvoetbalvelden. Met heel wat Red Flames in actie, die ook hun inbreng hadden in de wedstrijden als dusdanig. Een overzicht? Een overzicht! Duitsland Tessa Wullaert opende de score voor Wolfsburg in de bekerwedstrijd in en tegen Union Berlin. Pajor zorgde nog voor een hattrick, eindstand: 0-6. Odeurs hield de nul voor Jena op bezoek bij Magdeburger. USV Jena won de bekermatch al bij al simpel met 0-3. Engeland Het Bristol City van Biesmans, Daniëls en Van De Putte speelde een puike wedstrijd op bezoek bij Arsenal. Het werd uiteindelijk 1-1. Biesmans speelde de hele match, Van De Putte zat voor het eerst op de bank. Frankrijk In Frankrijk speelde Janice Cayman een overtuigende wedstrijd met Montpellier bij hekkensluiter Rodez: 0-6. Lille won ook op bezoek bij Fleury met 1-2. Het beslissende doelpunt viel pas in blessuretijd en was van ... Jana Coryn. De ingevallen Demeyere had eerder al voor de assist voor de 1-1 gezorgd. Lille draait met 7 op 15 goed mee in de competitie. Zweden Tine Schryvers speelde met Kristianstads DFF op bezoek bij Eskilstuna United 89 minuten mee in een 2-1 nederlaag. Het team staat nu zesde in de stand op twaalf teams.

