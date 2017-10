Erg knap: Noorse vrouwen gaan evenveel verdienen als de mannen

Naessens mist dé kans op de 0-1 Na de nederlaag van Beerschot Wilrijk tegen Cercle Brugge kan Oud-Heverlee Leuven de strijd om de eerste periodetitel weer helemaal opengooien. Het moet dan wel de punten t...

Beerschot Wilrijk voelt zich in de zak gezet bij tweede tegengoal Beerschot Wilrijk ging gisteren zwaar ten onder tegen Cercle Brugge. Toch had men bij de Ratten iets om zich over te beklagen. Bij de tweede goal van de West-Vlamingen leek...

België mag de Lage Landen (op een mirakel na) als enige vertegenwoordigen: zo schatten Nederlanders de Rode Duivels in Na het EK in 2016 ziet het er sterk naar uit dat Nederland ook het WK in 2018 zal mislopen. Betekent het dat we op de steun van onze noorderburen mogen rekenen om de Lage L...

Opvallend: Ghana dient klacht in tegen slechte scheidsrechter na onder meer fout op Acheampong Ziet u het met al dat geklaag in de Jupiler Pro League over de scheidsrechterlijke dwalingen al gebeuren? Ploegen die slag om slinger klacht zouden indienen? Ghana heeft he...

Ook Roeselare knokt zich terug in de strijd om de eerste periodetitel Deze namiddag stonden er twee wedstrijden in Eerste Klasse B op het programma. Roeselare heeft zich niet laten verrassen in eigen huis door Union en doet ook weer volop mee...

Rode Duivel hoopt dat Martinez zich nog bedenkt voor dinsdag Thomas Vermaelen was waarschijnlijk de enige Rode Duivel die - ook na het bekijken van het voetbalveld in Bosnië - nog steeds met heel veel zin aan de wedstrijd begon. Het ...

Cercle Brugge smeert Beerschot Wilrijk zijn eerste nederlaag aan en gooit 1B weer helemaal open Competitieleider Beerschot Wilrijk is op speeldag 10 tegen zijn eerste seizoensnederlaag aangelopen. Cercle Brugge klom in het Olympisch stadion al na 2 minuten op voorspro...

Lierse kan opnieuw niet winnen... thuis tegen rode lantaarn Lierse heeft het o zo moeilijk om weg te geraken onderaan het klassement in 1B. Tegen rode lantaarn Tubeke kregen ze een uitgelezen kans, maar het duel eindigde op een geli...

Batshuayi breekt lans voor Origi en co en doet oproep aan Martinez: "Jammer" Michy Batshuayi was op de akker in Bosnië niet altijd even gelukkig in zijn acties, maar hij was er toch weer als de kippen bij om zijn doelpuntje mee te pikken. Zelf hoopt...