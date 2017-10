Belangrijk uitstel in de Super League

Normaal gezien werd er in het weekend van 12 en 13 januari al gevoetbald in de Super League, maar OH Leuven en Standard hebben beslist om die match uit te stellen.

De wedstrijd zal plaatsvinden op dinsdag 30 januari in de plaats. Op die manier kunnen beide teams zich iets langer klaarstomen in het winterreces.

Ook de twee andere wedstrijden van de bewuste speeldag zullen overigens worden uitgesteld met een drietal weken.